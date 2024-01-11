Пономарёв: «Прогнозирую, что «Краснодар» всё-таки не будет первым»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономрёв дал свой прогноз на исход чемпионской гонки сезона РПЛ.

«Думаю, «Краснодар» всё-таки не будет первым и опустится на пару позиций ниже. «Зенит» работает на трансферном рынке. Вот они могут стать чемпионами, в крайнем случае — вторая строчка», - делится Пономарёв для Betonmobile.

Напомним, что на первом месте по итогу первой части сезона идёт «Краснодар», 38 очков, «Зенит» немногим ниже – 36 очков и второе место.

«Неплохо смотрелось «Динамо». Еще верю, что ЦСКА подтянется к призовой тройке», - заключил Пономарёв.

«Динамо» занимает третье место, ЦСКА – на восьмом.