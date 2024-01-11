Рианчо — о бразильцах в «Зените»: «Это нехорошо для российского футбола»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился комментарием о регулярном приходе бразильских футболистов в санкт-петербургский «Зенит».

«Невозможно, чтобы в Испании у одного клуба было одиннадцать бразильцев в обойме. Лично я считаю, что это нехорошо для российского футбола», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Специалист отметил, единственный полезный момент, если «Зенит» сможет выгодно перепродать этих игроков.

По итогам первой части сезона санкт-петербургский коллектив набрал 36 очков в 18 турах и отправился в отпуск на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.