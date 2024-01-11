Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин считает, что Глушаков не усилит «Ростов»

11 Января 2024 • 21:17 Комментировать

Известный российский тренер Сергей Балахнин, работавший в «Ростове», высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в донской клуб.

Ранее стало известно, что 36-летний футболист попросил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина взять его на сборы.

«Был бы полезен «Ростову»? Это решать только главному тренеру, но, на мой взгляд, вряд ли была бы от него большая помощь в усилении команды», — заявил Балахнин Vprognoze.

Специалист признался, что будет очень удивлен, если «Ростов» заключит трудовой договор с Глушаковым.

Первую часть сезона хавбек провел в костромском «Спартаке», который выступает во Второй лиге. На счету Глушакова семь выходов на поле и один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин Денис Глушаков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
22:09 · Россия. Премьер-лига
В «Енисее» хотят видеть Мостового в штабе Тихонова
22:02 · Россия. Премьер-лига
Два клуба претендуют на молодого таланта московского «Динамо»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Прогнозирую, что «Краснодар» всё-таки не будет первым»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо — о бразильцах в «Зените»: «Это нехорошо для российского футбола»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Балахнин считает, что Глушаков не усилит «Ростов»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Гуренко назвал главную проблему «Локомотива»
21:03 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» может отдать Юлдошева в топ-клуб из Казахстана
20:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Если Тюкавин хочет в «Реал», то надо ехать в Ла Лигу
20:40 · Россия. Премьер-лига
Реакция болельщиков «Факела» на смену имиджа Аппаева: «Посмотрел слово пацана» фото
20:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Лисакович может уйти в другой клуб РПЛ
20:35 · Россия. Премьер-лига
Бушманов заявил, что открыт для любых предложений
19:55 · Россия. Премьер-лига
Ароян покинул «Астану»
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавин: «Когда не забивал в девяти матчах подряд, я был самым плохим игроком» 1
19:43 · Россия. Премьер-лига
​Агент ответил на вопрос о будущем Ненахова
19:41 · Россия. Премьер-лига
Силкин — о перспективах «Динамо»: «Третье место – это нормально»
Все новости
Рекомендуем