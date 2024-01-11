Балахнин считает, что Глушаков не усилит «Ростов»

Известный российский тренер Сергей Балахнин, работавший в «Ростове», высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в донской клуб.

Ранее стало известно, что 36-летний футболист попросил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина взять его на сборы.

«Был бы полезен «Ростову»? Это решать только главному тренеру, но, на мой взгляд, вряд ли была бы от него большая помощь в усилении команды», — заявил Балахнин Vprognoze.

Специалист признался, что будет очень удивлен, если «Ростов» заключит трудовой договор с Глушаковым.

Первую часть сезона хавбек провел в костромском «Спартаке», который выступает во Второй лиге. На счету Глушакова семь выходов на поле и один ассист.