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Балахнин: «Не думаю, что Глушаков усилит «Ростов» эксклюзив

11 Января 2024 • 21:15 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективу трансфера Дениса Глушакова в донской клуб.

«Я не думаю, что Глушаков усилит команду. Насколько я понимаю, он сам попросился потренироваться с основой, чтобы поддерживать форму. Я осознаю, что последнее время он не играл на высоком уровне. То костромской «Спартак», то пляжный футбол. Возраст тоже не добавляет ему очков. Возьмите Дзюбу. Да, он лидер и ведет команду за собой, но все равно это не тот Дзюба, который был пять лет назад. И это касается всех», - сказал Балахнин.

Ранее ветеран «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что Глушаков не нужен «Ростову» как игрок.

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Ростов Сергей Балахнин Денис Глушаков ещё теги
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