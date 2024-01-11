Гуренко назвал главную проблему «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко ответил на вопрос о проблемных позициях столичного коллектива.

Эксперт заявил, что самая проблемная зона «железнодорожников» на данный момент — центр обороны.

«Наверное, если бы нашелся интересный опорный полузащитник, который мог бы вести игру, который был бы креативным. Сейчас нет такого игрока, который мог бы передачи необычные отдавать, контратаки сбивать», — цитирует Гуренко Vprognoze.

Специалист отметил, что «Локомотив» пропустил большое количество мячей как раз после быстрых атак на свои ворота.

В первой части сезона подопечные Михаила Галактионова провели 18 матчей в рамках РПЛ и набрали 31 очко. На перерыв «Локомотив» ушел на четвертой позиции.