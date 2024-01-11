«Пари НН» может отдать Юлдошева в топ-клуб из Казахстана

Нижегородский «Пари НН» близок к тому, чтобы отдать своего защитника Иброхимхалила Юлдошева в алматинский «Кайрат». Об этом сообщил гендиректор «горожан» Давид Мелик-Гусейнов.

«Мы находимся в переговорах с «Кайратом» по Юлдошеву. Возможно, переход состоится», - говорит Мелик-Гусейнов телеканалу «Матч ТВ».

22-летний левый защитник из Узбекистана находится в системе «Пари НН» с августа 2021 года. Правда, в этом сезоне у него практически отсутствует игровая практика. Так, он провёл лишь шесть официальных матчей за свой клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.