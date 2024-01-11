Булыкин: Если Тюкавин хочет в «Реал», то надо ехать в Ла Лигу

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин отреагировал на слова нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который рассказал о желании поиграть за «Реал» Мадрид.

«Желание хорошее, но чтобы туда попасть, надо заявить о себе в Европе для начала, а это самая большая проблема сейчас», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Как считает эксперт, если Тюкавин действительно хочет в «Реал», то ему лучше уехать играть в Испанию, но для начала подойдет любой европейский клуб.

В текущей кампании 21-летний Тюкавин сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых смог забить девять мячей. Кроме того, на счету игрока шесть ассистов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость российского бомбардира в десять миллионов евро.