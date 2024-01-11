Игрок «Рубина» Лисакович может уйти в другой клуб РПЛ

Форвард казанского «Рубина» может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Metaratings, в услугах 25-летнего футболиста заинтересована «Балтика». Сообщается, что если Лисакович успешно пройдет медосмотр, то поедет на сборы вместе с калининградским коллективом.

В текущем сезоне Лисакович принял участие лишь в пяти играх во всех турнирах и стал автором двух голевых передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 800 тысяч евро.

Напомним, первую часть сезона «Рубин» завершил на седьмой позиции в чемпионате России, а «Балтика» — на 15-й.