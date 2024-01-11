Бушманов заявил, что открыт для любых предложений

Российский тренер, бывший спартаковец Евгений Бушманов на данный момент никого не тренирует. Специалист высказался по поводу своего положения и заявил, что хотел бы снова тренировать, но, увы, у него пока нет предложений.

«Пока нет конкретных вариантов. Готов рассматривать любые варианты. Есть желание работать», - сказал Бушманов порталу «РБ Спорт».

Последним местом работы Бушманова был московский «Велес», клуб Второй лиги. Ранее 42-летний тренер тренировал «Спартак-2», «Строгино» и «Химки», а также молодёжную сборную России. Ранее работал ассистентом тренера в «Локомотиве» и «Химках».