Ароян покинул «Астану»

Известный по выступлениям в России защитник Вараздат Ароян больше не игрок казахстанского столичного футбольного клуба «Астана». Об этом рапортует портал Transfermarkt. 31-летний армянский футболист стал свободным агентом.

К «Астане» Ароян присоединился в марте 2023 года после перехода из кипрского «Анортосиса». Ранее в карьере Ароян выступал долгое время, а именно целых три года за екатеринбургский «Урал», также воспитанник «Пюника» был игроком уже канувшего в лету, бывшего клуба РПЛ «Тамбова» и испанского «Кадиса».

Transfermarkt оценивает армянского центрального защитника в 800 тыс. евро.