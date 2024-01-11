​Тюкавин: «Когда не забивал в девяти матчах подряд, я был самым плохим игроком»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, с чем он связывает хорошие выступления в нынешнем сезоне.

В 23 прошедших матчах чемпионата и Кубка России Тюкавин забил девять голов и отдал шесть голевых передач.

«Не знаю, так получилось, так сложилось. Были же моменты, когда я в девяти матчах подряд не забивал. И тогда я был самым плохим игроком», - цитирует Тюкавина «КП Спорт».

Напомним, что в конце 2023 года Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое трудовое соглашение связывает молодого форварда с московским клубом до середины 2028 календарного года.