​Агент ответил на вопрос о будущем Ненахова

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Максимом Ненаховым, дал комментарий на тему будущего футболиста.

По словам Ненахова, «железнодорожники» уже контактировали с Ненаховым по поводу продления трудового соглашения.

«Клуб контактировал с игроком по поводу нового контракта», - цитирует Ненахова «Спорт День за Днём».

Клюев добавил, что Ненахов хочет продолжить выступления за «Локомотив». Действующий контракт 25-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

На текущий момент «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.