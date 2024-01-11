Силкин — о перспективах «Динамо»: «Третье место – это нормально»

Российский тренер Сергей Силкин, возглавлявший «Динамо», поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

«Надо понимать, какие задачи ставит перед собой руководство. Третье место – это нормально. Но впереди много игр. Все может перевернуться сверх-наголову», — цитирует Силкина «Спорт День за Днем».

Как отметил специалист, результаты «Динамо» во второй части сезона будут зависеть от того, как команда подготовится на сборах к возобновлению чемпионата.

После 18 туров подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке столичного клуба 32 набранных очка.