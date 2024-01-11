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Лахиялов – о трансфере Ахметова: «Многие угробили в «Зените» свои карьеры» эксклюзив

11 Января 2024 • 19:37 Комментировать (2)

Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в санкт-петербургский «Зенит».

- В этом трансфере, конечно, очень много вопросов. Я давно не припомню такого, чтобы во время перерыва между первой частью сезона и второй игрок переходил из одной команды, которая борется за чемпионство, в другую. Это не красит наш чемпионат и убивает в нём интригу. Лига, РФС, сами клубы не могли наложить вето на такой переход? «Зенит» может позволить себе купить не одного-двоих футболистов из стана прямого конкурента, а троих, пятерых или десятерых и мариновать их потом на лавке. Очень многие российские футболисты уже угробили свои карьеры, перейдя в «Зенит». Сам «Зенит» потерял сейчас небольшие деньги, довольно существенно ослабив прямого конкурента. Ахметов не является постоянным игроком основного состава «Краснодара», но входил в обойму, на которую рассчитывал тренерский штаб. Выходя в стартовом составе или на замену, Ахметов делал разницу на поле. Мы знаем его сильные качества, он не раз показывал в нынешнем чемпионате свой дриблинг. Его переход в «Зенит» мне непонятен. Это очередной удар по руководству «Краснодара», которое так недальновидно составило контракт с Ахметовым, – подытожил Лахиялов.

В первой части текущего розыгрыша РПЛ Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей и забил 2 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Чемпионат России Шамиль Лахиялов Ильзат Ахметов РПЛ ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
11 Января 2024 в 20:55
ни вазможна угробить то..чиво не сущэствует ф природи..))
Cruyff
11 Января 2024 в 20:23
бред какой то несёт какую разницу он делал какой Ахметов он давно ещё в ЦСКА угробил свою карьеру с тех пор почти не играет и не развивается а теперь всякие Лаиаловы и им подобные будут говорить мол Зенит угробил ещё одного а причём тут Зенит если они сами ни хрена не могут конкурировать с иностранцами с не особо сильными и готовы за бабки сидеть годами на лавке запасных, как это делает уже не один год Сутормин конечно чем плохо звания получает деньги тоже вот и Ахметов взял и перешёл скажем в ПариНН и играл постоянно но там денег меньше и титул не выиграешь а Зенит таких держит из за лимита
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