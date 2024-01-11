Григорий Иванов пожелал Помазуну уехать в Европу

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на недавние слова агента голкипера Ильи Помазуна Алексея Сафонова о том, что вратарь хотел бы поиграть в Европе.

«Мне не интересны слова его агента. Сам хочет в Европу, дай бог, чтобы все получилось. Но то, что говорят агенты, надо делить на два. Он принадлежит ЦСКА, и все вопросы надо задавать им», - говорит Иванов порталу «РБ Спорт».

Напомним, что Помазун вот уже четвёртый сезон выступает в «Урале» в аренде в качестве основного голкипера. Принадлежит 27-летний футболист московскому ЦСКА, своему родному клубу.