Французский защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве».

Как стало известно «Чемпионату», «Страсбург» готов принять предложение «железнодорожников» по 26-летнему футболисту, которое составляет шесть миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» заплатит французам пять миллионов евро и один миллион в качестве бонусов. Сообщалось, что «красно-зеленые» хотят заключить с Ньямси трехлетнее трудовое соглашение.

Подопечные Михаила Галактионова завершили первую часть сезона на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.