​Тюкавин – о Карраскале: «Пока не дрался ни с кем»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, нет ли у Хорхе Карраскаля проблем с одноклубниками. Ранее в футбольных кругах рассказывали о сложном характере колумбийского футболиста.

«Пока всё хорошо. Не дрался ни с кем», - цитирует Тюкавина «КП Спорт».

Хорхе Карраскаль перебрался в «Динамо» из ЦСКА в конце августа. С тех пор полузащитник провёл за «бело-голубых» 15 матчей. В них колумбиец отметился одним результативным пасом на партнёра.

Московское «Динамо» проводит зимние каникулы на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От первого места команда отстаёт на шесть очков.