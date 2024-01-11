Форвард клуба РПЛ пожелал «Краснодару» чемпионства

Дмитрий Воробьёв, нападающий «Оренбурга» пожелал «Краснодару» стать чемпионом России по итогу текущего футбольного сезона.

«У «Краснодара» хорошая команда, играет в атакующий футбол, контролирует мяч. Надеюсь, наконец, впервые в истории они смогут завоевать чемпионство», - говорит Воробьёв телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Воробьёв является воспитанником клубной академии «быков». Покинул систему «Краснодара» нападающий ещё в далёком 2018 году. Затем в карьере нападающего были чешский «Градец-Кралове», «Нижний Новгород», астраханский «Волгарь», «Сочи» и, наконец, «Оренбург».