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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» готов выделить на покупку Ньямси шесть миллионов евро

11 Января 2024 • 19:14 Комментировать
Марсель
...
Страсбург
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12.01 23:00

Столичный «Локомотив» сделал предложение «Страсбургу» по трансферу защитника команды Жерзино Ньямси.

Как утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, «железнодорожники» готовы выделить на покупку француза шесть миллионов евро. По данным источника, пять миллионов «Локомотив» дает сразу, а еще миллион в качестве бонусов, если клуб выиграет РПЛ и Кубок России.

Отмечается, что «Локомотив» хочет подписать с Ньямси трехлетнее трудовое соглашение.

При этом журналист заявил, что на игрока претендуют «Вулверхэмптон», «Андерлехт» и неназванный представитель Бундеслиги.

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в 13 встречах чемпионата Франции и не отметился голевыми действиями.

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Локомотив Москва Страсбург трансферы футбола - зима 2024 Жерзино Ньямси ещё теги

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