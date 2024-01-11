«Локомотив» готов выделить на покупку Ньямси шесть миллионов евро

Столичный «Локомотив» сделал предложение «Страсбургу» по трансферу защитника команды Жерзино Ньямси.

Как утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, «железнодорожники» готовы выделить на покупку француза шесть миллионов евро. По данным источника, пять миллионов «Локомотив» дает сразу, а еще миллион в качестве бонусов, если клуб выиграет РПЛ и Кубок России.

Отмечается, что «Локомотив» хочет подписать с Ньямси трехлетнее трудовое соглашение.

При этом журналист заявил, что на игрока претендуют «Вулверхэмптон», «Андерлехт» и неназванный представитель Бундеслиги.

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в 13 встречах чемпионата Франции и не отметился голевыми действиями.