​Сёмин допускает, что Глушаков будет полезен «Ростову»

Полузащитник Денис Глушаков, которому через несколько недель исполнится 37 лет, едет на сборы с «Ростовом». Комментарий на этот счёт дал известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Руководители «Ростова» определят, нужен он им или нет. Тем более он едет на сборы. Это достаточно хороший тест для него. Думаю, по своему пониманию игры, по своему опыту, Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин не видит проблемы в возрасте Глушакова – он отметил, что в 36 лет футболисты выступают не только в чемпионате России, но и в более статусных лигах.

Напомним, что в первой части сезона Денис Глушаков представлял костромской «Спартак», который выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России.