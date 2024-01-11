Гуренко назвал двух лучших дриблёров из РПЛ

Футбольный тренер, бывший футболист Сергей Гуренко поделился именами тех, кого считает лучшими дриблёрами Российской премьер-лиги.

«Нравится, как играет Гарре в «Крыльях», его обводки. Он левоногий, отлично с мячом работает. И, наверное, Пиняев», - говорит Гуренко Legalbet.

Как добавил эксперт, с приходом в «Локомотив» Пиняев стал меньше стал пользоваться своим лучшим качеством, а именно на финтах «обводить» игроков соперника, идти один на один в обыгрыш. А ещё гораздо меньше брать игру на себя.

Гарре, как и Пиняев, выступают за свои нынешние клубы уже порядка года – с прошлой зимы.