​Тюкавин оценил выступления Захаряна в Испании

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил выступления Арсена Захаряна в Испании за «Реал Сосьедад».

«Думаю, его адаптация ещё не прошла на все сто. Но он молодец, играет в каждом матче. Бывает, что и с первых минут играет. Он молодец. Я ему только здоровья желаю и главное – без травм», - цитирует Тюкавина «КП Спорт».

​Захарян после летнего трансфера в «Реал Сосьедад» поучаствовал в 19 матчах. В них российский полузащитник отметился лишь одним результативным действием – голевой передачей на партнёра.

На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Тюкавин: Хочу в «Реал»