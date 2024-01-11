Черевченко: Возраст Глушакова? Модрич в 39 лет играет в «Реале»

Российский тренер Игорь Черевченко поделился мнением о возможном переходе бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова в «Ростов».

Ранее стало известно, что 36-летний футболист поедет на зимние сборы вместе с командой Валерия Карпина.

«Усилит Денис команду или нет, будет зависеть только от него. Карпин взял его посмотреть на первый сбор — думаю, после примет решение. Может ли возраст стать помехой? Модрич же в 39 лет играет в «Реале», поэтому ничего страшного», — приводит слова Черевченко «Чемпионат».

Первую часть текущего сезона Глушаков провел в костромском «Спартаке», который выступает во Второй лиге Б. На счету хавбека семь выходов на поле и одна результативная передача.

Напомним, по итогам 18 туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, пополнив свою копилку на 21 балл.