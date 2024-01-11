​Тюкавин назвал двух игроков года в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, может ли он назвать себя лучшим игроком чемпионата России в прошлом календарном году.

«Не-не, я бы не назвал себя лучшим футболистом РПЛ ушедшего года. Я бы назвал Квинси Промеса или Клаудиньо, кого-то из них», - цитирует Тюкавина «КП Спорт».

Как известно, Квинси Промес выступает за московский «Спартак», а Клаудиньо – за питерский «Зенит».

В первой части текущего сезона Константин Тюкавин поучаствовал в 23 матчах. На счету 21-летнего нападающего девять голов и шесть результативных передач на партнёров. Чемпионат России продолжится в начале марта.

​Тюкавин: Хочу в «Реал»