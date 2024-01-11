«Спартак» посредством официального сайта объявил о том, что пост главы селекционного отдела клуба занял Жоаким Пинту. Этот 42-летний специалист переходит в стан «красно-белых» из «Бенфики», где он работал в течение десяти лет.

Отмечается, что Пинту станет помощником спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала. Последний тоже перебрался в московский клуб из «Бенфики», о чём было объявлено в конце прошлого года.

«Спартак» после восемнадцати туров чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.