​Тюкавин: Хочу в «Реал»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, где он хотел бы поиграть в Европе. 21-летний футболист выбрал испанский чемпионат, но не потому, что там выступает бывший динамовец Арсен Захарян.

«Нет, потому что там есть мадридский «Реал». Хочу там играть», - цитирует Тюкавина «КП Спорт».

Напомним, что недавно Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до конца сезона 2027/2028. Если брать нынешний сезон, то в 23 матчах за клуб нападающий записал на свой счёт девять голов и шесть голевых передач на партнёров.

«Динамо» после восемнадцати туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.