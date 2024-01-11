Билялетдинов: «Не скажу, что трансфер Сарвели – провал»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил летний трансфер «Локо» по итогу нескольких месяцев, а именно подписание нападающего Владислава Сарвели из «Сочи».

Пока что в этом сезоне Владислав сыграл за «железнодорожников» в 10 матчах и смог отличиться лишь двумя голами – оба в Кубке России.

«Не скажу, что его трансфер - провал. Он пока не определил для себя место на поле. Вроде оттянутый форвард, а в команде впереди играет и Дзюба, и Глушенков, большая конкуренция», - говорит Билялетдинов телеканалу «Матч ТВ», добавив, что Сарвели пока не хватает уверенности в себе.