Караваев: «Зенит» будет бороться за Кубок и чемпионство

Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о своих ожиданиях от второй части сезона.
— Мои планы и ожидания от весеннего отрезка? Побороться за Кубок и чемпионство. Мы должны к этому стремиться! — приводит слова Караваева официальный сайт санкт-петербургского клуба.
В текущем сезоне защитник сыграл в 17 поединках во всех турнирах и стал автором трех результативных передач.
По итогам 18 туров «Зенит» имеет в своей копилке 36 зачетных баллов, благодаря которым находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка.
А у идущего вторым по показателю стоимость состава ФК Краснодар 101,25 млн €
Это Значимое преимущество , при котором в соответствие с техотчетом УЕФА команда должна побеждать 80% игр
После 18 туров у Зенита должно было быть 44 очка минимум .
Почему только 36 ? Все вопросы к Семаку !
«Зенит» просто обязан взять Кубок и чемпионство !
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