Караваев: «Зенит» будет бороться за Кубок и чемпионство

Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о своих ожиданиях от второй части сезона.

— Мои планы и ожидания от весеннего отрезка? Побороться за Кубок и чемпионство. Мы должны к этому стремиться! — приводит слова Караваева официальный сайт санкт-петербургского клуба.

В текущем сезоне защитник сыграл в 17 поединках во всех турнирах и стал автором трех результативных передач.

По итогам 18 туров «Зенит» имеет в своей копилке 36 зачетных баллов, благодаря которым находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка.