Билялетдинов уверен, что Марадишвили точно будет играть в «Пари НН»

Бывший лидер столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов выразил надежду на то, что полузащитник Константин Марадишвили точно будет играть в своём новом клубе – нижегородском «Пари НН». В него он перебрался, напомним, на правах аренды, так как в «Локо» не имел много игровой практики.

«Значит, не смог чего‑то доказать в «Локо». В Нижнем Новгороде Костя точно будет играть. Были вещи тактические и физические, которые не позволяли ему играть. Его уход оправдан», - делится Билялетдинов с телеканалом «Матч ТВ».

Всего в текущем сезоне в активе Константина 14 матчей, проведённых за «Локо», в них он отличился одним забитым голом.