Середняк французской Лиги 1, «Страсбург», похоже, договорился с «ИМТ Белград» о переходе молодого таланта Милоша Луковича. Новостью делится инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети.

Уже сегодня, 11 января 18-летний сербский нападающий должен полететь во Францию. Там он пройдёт медосмотр для новой команды и подпишет контракт.

Ранее СМИ активно связывали Луковича с переходом в московский «Спартак». Также сообщалось, что Лукович может продолжить карьеру в топ-клубе на родине – «Црвене Звезде», но, похоже, футболит решил попробовать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы.