Караваев: Все ждут сборов, потому что уже соскучились

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от предстоящих зимних сборов команды.

«Конечно, после отпуска хочется потренироваться, потому что уже соскучился, но потом проходит неделька, ножки начинают болеть, и появляются сомнения (смеется)», — цитирует Караваева пресс-служба санкт-петербургской команды.

Если говорить серьезно, то все футболисты ждут начала сборов, потому что соскучились по тренировкам, подытожил защитник.

«Зенит» завершил первую часть сезона Российской премьер-лиги на второй позиции. В копилке команды Сергея Семака 36 очков после 18 проведенных матчей.