Московское «Динамо» рассчитывает усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» точно подпишут этой зимой нескольких новых футболистов.

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 32 очками. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов.

Чемпионат России возобновится после зимних каникул – в начале марта. В первом официальном матче 2024 года «Динамо» ждёт дерби против «Локомотива».