Валерий Овчинников назвал самого перспективного тренера РПЛ

Российский тренер Валерий Овчинников озвучил имя самого перспективного тренера Российской премьер-лиги на данный момент.

«Юран! У него есть перспектива. Он мне симпатичен своей работой в Нижнем Новгороде. Мне кажется, он проделывает прямо сейчас большую работу в «Пари НН», - делится Овчинников с Legalbet.

«Пари НН» Юрана вопреки прогнозам скептиков довольно уверенно прошёл первую часть сезона в Премьер-лиге, завершив её на девятом месте турнирной таблицы с 24 набранными баллами. В прошлом сезоне Юран спас нижегородцев от вылета, приняв команду весной незадолго до окончания сезона.