Караваев: «Надеюсь, что начну с командой первый сбор»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился информацией о своём состоянии перед стартом сборов.

«Чувствую себя хорошо, но индивидуальная программа и зал — это одно дело, но нужно, чтобы наши доктора меня посмотрели. Надеюсь, что начну с командой первый сбор», — приводит слова Караваева официальный сайт «сине-бело-голубых».

Напомним, в ноябре прошлого года футболист получил травму и пропустил остаток первой части сезона.

В текущей кампании 28-летний Караваев принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет три результативные передачи.

По итогам 18 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.