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Ахметов упомянул Галицкого, прощаясь с «Краснодаром»

11 Января 2024 • 17:59 Комментировать

Полузащитник Ильзат Ахметов перебрался из «Краснодара» в «Зенит». 26-летний полузащитник попрощался с краснодарским клубом посредством публикации в социальных сетях.

«Вот и пришёл момент, когда наши дороги расходятся! Хочу в первую очередь поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого! То, что он делает для футбола, - неоценимо и недооценено! Желаю ему крепкого здоровья! Человек с большой буквы!» - написал Ахметов.

В продолжении трогательного текста футболист поблагодарил тренеров, игроков, сотрудников и болельщиков «Краснодара». Ахметов отметил, что для него настал момент, когда нужно делать следующий шаг в карьере. Игрок сожалеет, что путь в «Краснодаре» получился для него не таким долгим, как он думал. 

Добавим, что «Краснодар» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место, а «Зенит» - второе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Галицкий Ильзат Ахметов ещё теги
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