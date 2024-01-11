Ахметов упомянул Галицкого, прощаясь с «Краснодаром»

Полузащитник Ильзат Ахметов перебрался из «Краснодара» в «Зенит». 26-летний полузащитник попрощался с краснодарским клубом посредством публикации в социальных сетях.

«Вот и пришёл момент, когда наши дороги расходятся! Хочу в первую очередь поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого! То, что он делает для футбола, - неоценимо и недооценено! Желаю ему крепкого здоровья! Человек с большой буквы!» - написал Ахметов.

В продолжении трогательного текста футболист поблагодарил тренеров, игроков, сотрудников и болельщиков «Краснодара». Ахметов отметил, что для него настал момент, когда нужно делать следующий шаг в карьере. Игрок сожалеет, что путь в «Краснодаре» получился для него не таким долгим, как он думал.

Добавим, что «Краснодар» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место, а «Зенит» - второе.