Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поставил в пример деятельность Вячеслава Колоскова на посту президента РФС.

- Чего добивались на международной арене наши юношеские и молодёжные сборные, когда ещё санкций не было? Разве что попадали в одну какую-то финала – и сразу кричали, что это успех. Мы даже не знали и не знаем, кто там тренеры. Зачастую они вообще очень слабые, хотя у нас в стране достаточно специалистов, хорошо разбирающихся в футболе. Я сейчас говорю ни в коей мере не про себя. Но кто даёт слово этим людям? РФС, наши сборные разных возрастов и клубы должны обрасти очень сильными футбольными специалистами. Ивич и Личка – серьёзные тренеры из иностранцев, но сколько раз и зачем привозили Божовича? У нас же есть своя хорошая тренерская школа. Когда РФС возглавлял Колосков, посмотрите, какие успехи были. Думаю, тогда в десять раз было меньше работников в штаб-квартире федерации футбола в здании на Лужнецкой набережной, и был толк. А сейчас что? Руководители меняются, но особого всплеска в нашем футболе я не вижу, – заявил Стипиди.

Вячеслав Колосков возглавлял Российский футбольный союз в 1992 – 2005 годах.

«Количество лжи превысило норму»: В «Краснодаре» резко ответили агенту Ахметова

​Агент Сафонов: «Сперцяна не взяли в «Аякс» только из-за того, что он в чемпионате России играет»