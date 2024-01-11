Булыкин назвал тренеров, у которых были самые тяжкие зимние сборы

Российские футбольные клубы друг за другом начинают зимние сборы в рамках подготовки ко второй части сезона. Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин назвал двух тренеров, под руководством которых у него в карьере игрока были самые тяжёлые сборы.

«При Газзаеве и Сёмине. Но мне повезло играть под руководством таких специалистов. Их сборы были с серьёзными нагрузками, несладко было всем», - вспоминает Булыкин для Legalbet.

В период карьеры футболиста Булыкин защищал цвета московских «Динамо», «Локомотива», леверкузенского «Байера», «Андерлехта» и других команд.