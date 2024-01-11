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«Локомотив» нашёл усиление во Франции слухи

11 Января 2024 • 17:35 Комментировать
Марсель
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Страсбург
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12.01 23:00

Центральный защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Об этом сообщает Le Parisien.

Как утверждает источник, столичный клуб ведет переговоры со «Страсбургом» о возможном трансфере 26-летнего футболиста. Отмечается, что «красно-зеленые» уже направили первое предложение французам.

Подчеркивается, что за Ньямси также следят «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед».

В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 13 матчах в Лиге 1 и получил одну желтую карточку.

Действующее трудовое соглашение Ньямси со «Страсбургом» рассчитано до середины 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

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