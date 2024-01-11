Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что экс-спартаковец Денис Глушаков договорился с Валерием Карпиным о тренировках вместе с «Ростовом».

- Денис Глушаков попросил Валерия Карпина разрешить тренироваться с «Ростовом». Как вы отреагировали на эту новость?

- А почему нет, если Денис хочет продолжать карьеру игрока? Я думаю, Валерий Георгиевич на это пойдет. Здесь нет ничего такого. Карпин поможет Глушакову подготовиться.

- А почему Денис обратился именно к Карпину? Он хочет перейти в ростовский клуб?

- Нет. Просто у них с Карпиным хорошие отношения. Это не говорит о том, что Денис хочет играть за «Ростов».

- Но Глушаков прошел медосмотр с «Ростовом». Зачем, как думаете?

- Он хорошо знает и Карпина, и Онопко, и весь тренерский штаб ему просто идет на встречу. Как игрок Глушаков не нужен «Ростову». Просто Карпин решил ему помочь, поддержать, потому что когда завершаешь карьеру футболиста, есть промежуточный этап. Не сразу все начинают работать тренерами или еще кем-то.

- То есть даже теоретически Глушаков не помощник «Ростову» как футболист?

- Он и не нужен команде, чтобы помогать. Еврокубков нет, сохранять прописку «Ростову» не надо. У клуба все нормально в этом плане. Просто тренерский штаб решил помочь Денису. Все-таки он имеет к Ростову отношение. Это чисто профессиональная этика тренерского штаба, что они помогают завершающему карьеру футболисту в переходном периоде. А какой путь Денис выберет дальше – это его дело.

- Видимо, Глушаков еще не собирается заканчивать карьеру, раз едет на сборы. Но ему уже 36 лет. Какие перспективы?

- Пока есть силы, пусть играет. В современном футболе можно выступать до сорока лет.

- Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй лиги. Вряд ли он сможет играть на более высоком уровень, или вы в это верите?

- Возможно, он будет играющим тренером и сейчас хочет к этому подготовиться. Но в таком возрасте уже нужно определяться, чем заниматься. Через это проходили все футболисты в этом возрасте. Еще есть силы поиграть, но уже не тот уровень. Глушаков сейчас как раз в таком промежуточном периоде, а Карпин ему помогает.

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- Думаете, что Денис останется в футболе после того, как повесит бутсы на гвоздь?

- Конечно. Он сейчас идет к завершению карьеры, а как лучше это сделать, Денис выбирает.

- Если говорить о трансферах «Ростова», пишут, что клуб может взять полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравию за 2 млн долларов и заключить контракт с бразильским вингером Роналдо. Не смущает, что это опять иностранцы и неизвестно, как они смогут адаптироваться в России?

- Если клуб приглашает бразильцев или кого-то из Южной Америки – это правильное решение. Европейцев брать – голый номер. Мы видим пример «Зенита». Он берет бразильцев, молодых, талантливых ребят. Так что путь «Ростова» тоже правильный. Другое дело, что в молодом возрасте сложно определить, какой игрок: хороший, средний. Если футболиста берут из именитого клуба, он держит планку. А из неизвестного клуба игрок стоит дешевле. Думаю, «Ростов» идет по такому пути – приглашает более дешевого футболиста из не очень известной команды.

Елена Григорьевская