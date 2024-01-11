Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гладилин: «Глушаков не нужен «Ростову» как игрок» эксклюзив

11 Января 2024 • 17:27 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что экс-спартаковец Денис Глушаков договорился с Валерием Карпиным о тренировках вместе с «Ростовом».

- Денис Глушаков попросил Валерия Карпина разрешить тренироваться с «Ростовом». Как вы отреагировали на эту новость?

- А почему нет, если Денис хочет продолжать карьеру игрока? Я думаю, Валерий Георгиевич на это пойдет. Здесь нет ничего такого. Карпин поможет Глушакову подготовиться.

- А почему Денис обратился именно к Карпину? Он хочет перейти в ростовский клуб?

- Нет. Просто у них с Карпиным хорошие отношения. Это не говорит о том, что Денис хочет играть за «Ростов».

- Но Глушаков прошел медосмотр с «Ростовом». Зачем, как думаете?

- Он хорошо знает и Карпина, и Онопко, и весь тренерский штаб ему просто идет на встречу. Как игрок Глушаков не нужен «Ростову». Просто Карпин решил ему помочь, поддержать, потому что когда завершаешь карьеру футболиста, есть промежуточный этап. Не сразу все начинают работать тренерами или еще кем-то.

- То есть даже теоретически Глушаков не помощник «Ростову» как футболист?

- Он и не нужен команде, чтобы помогать. Еврокубков нет, сохранять прописку «Ростову» не надо. У клуба все нормально в этом плане. Просто тренерский штаб решил помочь Денису. Все-таки он имеет к Ростову отношение. Это чисто профессиональная этика тренерского штаба, что они помогают завершающему карьеру футболисту в переходном периоде. А какой путь Денис выберет дальше – это его дело.

- Видимо, Глушаков еще не собирается заканчивать карьеру, раз едет на сборы. Но ему уже 36 лет. Какие перспективы?

- Пока есть силы, пусть играет. В современном футболе можно выступать до сорока лет.

- Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй лиги. Вряд ли он сможет играть на более высоком уровень, или вы в это верите?

- Возможно, он будет играющим тренером и сейчас хочет к этому подготовиться. Но в таком возрасте уже нужно определяться, чем заниматься. Через это проходили все футболисты в этом возрасте. Еще есть силы поиграть, но уже не тот уровень. Глушаков сейчас как раз в таком промежуточном периоде, а Карпин ему помогает.

Реклама


- Думаете, что Денис останется в футболе после того, как повесит бутсы на гвоздь?

- Конечно. Он сейчас идет к завершению карьеры, а как лучше это сделать, Денис выбирает.

- Если говорить о трансферах «Ростова», пишут, что клуб может взять полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравию за 2 млн долларов и заключить контракт с бразильским вингером Роналдо. Не смущает, что это опять иностранцы и неизвестно, как они смогут адаптироваться в России?

- Если клуб приглашает бразильцев или кого-то из Южной Америки – это правильное решение. Европейцев брать – голый номер. Мы видим пример «Зенита». Он берет бразильцев, молодых, талантливых ребят. Так что путь «Ростова» тоже правильный. Другое дело, что в молодом возрасте сложно определить, какой игрок: хороший, средний. Если футболиста берут из именитого клуба, он держит планку. А из неизвестного клуба игрок стоит дешевле. Думаю, «Ростов» идет по такому пути – приглашает более дешевого футболиста из не очень известной команды.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Денис Глушаков Валерий Гладилин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Страсбург» договорился о переходе Луковича – сербом интересовался «Спартак» молния
18:06 · Россия. Премьер-лига
Караваев: Все ждут сборов, потому что уже соскучились
18:00 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников назвал самого перспективного тренера РПЛ
18:00 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «Надеюсь, что начну с командой первый сбор»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Ахметов упомянул Галицкого, прощаясь с «Краснодаром»
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» подписал лучшего ассистента Первой лиги официально
17:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Пименов оценил шансы Тихонова вывести «Енисей» в РПЛ
17:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал тренеров, у которых были самые тяжкие зимние сборы
17:35 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» нашёл усиление во Франции слухи
17:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» подписали экс-игрока «Торпедо» официально
17:19 · Россия. Премьер-лига
Лещук: Российский футбол не деградирует
17:15 · Россия. Премьер-лига
Хотулёв сравнил Деограсию с Семаком
17:03 · Россия. Премьер-лига
Стартовал первый турецкий сбор «Оренбурга»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Ростова» объяснил ситуацию с Глушаковым
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, почему ЦСКА прекратил переговоры по защитнику «Жил Висенте»
Все новости
Рекомендуем