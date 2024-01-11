Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что Даниил Лесовой покинет «Динамо».

«С моей точки зрения, расставание с Лесовым абсолютно рационально. К сожалению, он не усилил игру команды. Сколько раз он выходил на замену – толку ноль. Я бы тоже без сожаления расстался с ним. Я же хожу на футбол и вижу, кто из себя что-то представляет. Даниил не помогает команде», – сказал Колосков.

Ранее сообщалось, что Даниил Лесовой в ближайшее время может пополнить состав «Маккаби» из Хайфы.