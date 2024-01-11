Лещук: Российский футбол не деградирует

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о том, деградирует ли отечественный футбол в последнее время.

«Тяжело сказать. Думаю, не деградирует. Нет еврокубков, чтобы посмотреть, как мы бы играли против европейских команд. Изоляция — плохо, конечно, но мы играем в своем чемпионате — в целом, неплохо», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Лещук принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 14 голов и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 18 сыгранных туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.