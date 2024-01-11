Хотулёв сравнил Деограсию с Семаком

Бывший защитник «Зенита», а ныне игрок обороны «Оренбурга» Данила Хотулёв сравнил двух тренеров, под руководством которого ему приходилось работать – Давида Деограсию и Сергея Семака.

«Про Деограсию пока только скажу, что он требовательный. Но в целом Семака не напоминает. Сергей Богданович, наверное, еще спокойнее. Он очень редко какие‑то резкие слова говорил», - делится защитник с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил Хотулёв, Деограсия иногда может позволить себе резкие слова и высказывания в раздевалке, особенно после матча.

Давид Деограсия возглавил «Оренбург» минувшей осенью после того, как клуб покинул Иржи Ярошик.