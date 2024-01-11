Стартовал первый турецкий сбор «Оренбурга»

Южноуральский клуб из РПЛ «Оренбург» начал свой первый турецкий сбор в рамках подготовки к продолжению сезона. Об этом заявил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Деограсия [главный тренер команды] и некоторые иностранные игроки уже с командой, кто‑то еще летит в расположение «Оренбурга», - говорит Андреев телеканалу «Матч ТВ».

Клуб по итогам первой части сезона идёт лишь на 14-м месте турнирной таблицы с 15 набранными очками, отрыв от зоны вылета очень и очень шаткий и составляет всего два балла.

В первом официальном матче нового сезона «Оренбург» встретится в гостях со столичным ЦСКА.

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