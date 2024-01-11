​Директор «Ростова» объяснил ситуацию с Глушаковым

Алексей Рыскин, который занимает должность спортивного директора «Ростова», высказался о поездке Дениса Глушакова на сборы с командой. По словам Рыскина, клуб не просматривал опытного полузащитника.

«Ситуация с Денисом не имеет никакого отношения со спортивным отделом. У него хорошие отношения с Валерием Георгиевичем [Карпиным], он попросил потренироваться, набрать форму. Селекционный отдел его не рассматривал, мы к этому отношения не имеем», - слова Рыскина приводятся на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что первую часть сезона Денис Глушаков провёл в костромском «Спартаке». Эта команда выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

27 января Глушаков отпразднует свой 37-й день рождения.

Добавим, что «Ростов» сейчас располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.