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Кечинов: «Не думаю, что Глушаков может помочь «Ростову» в РПЛ» эксклюзив

11 Января 2024 • 16:49 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, что 36-летний Денис Глушаков будет тренироваться с «Ростовом».

- Денис Глушаков попросил Карпина разрешить тренироваться с «Ростовом». Это говорит о его желании перейти в ростовский клуб?

- Я не знаю, в каком он находится состоянии после того, как покинул «Спартак» из Костромы.

- Глушаков проходит медосмотр с «Ростовом». Зачем, как думаете?

- Сейчас даже если куда-то на просмотр прийти, требуется медицинская справка, что игрок здоров, потому что никто не будет брать на себя ответственность. Возможно, из-за этого он там прошел медосмотр.

- А «Ростову» такой игрок был бы полезен?

- Не думаю, что Глушков может помочь в РПЛ. Во-первых, у него уже возраст, во-вторых, даже если он в нормальном состоянии, ему все равно будет тяжело выдерживать уровень РПЛ. Тут скорости другие, и все остальное тоже другое.

- То есть, он не усилил бы «Ростов»?

- Может быть там нужен опытный игрок, по мнению Карпина, который мог бы тянуть за собой молодых ребят, что-то подсказывать им. Не знаю, возможно, Карпину и нужен такой футболист.

- Если бы Карпин разрешил Глушакову просто поддерживать форму с командой, без дальнейшего сотрудничества, вас бы это удивило?

- Как правило, так делается редко. Может быть между ними очень хорошие отношения. Но ведь это профессиональная команда, у которой есть свои секреты. Когда тренеры понимают, что человек не будет у тебя играть, как правило, таких футболистов не берут на сборы.

- Вас удивил бы такой трансфер, если бы он состоялся?

- Удивил бы. Денис уже долго не играет на уровне РПЛ. Последним клубом в этой лиге у него был «Пари НН».

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- Если говорить о трансферах «Ростова», среди потенциальных новичков фигурируют несколько легионеров. Почему команда смотрит за границу, а не на внутренний рынок?

- Качественных и опытных футболистов с российским гражданством практически нет. Все они играют в сильных клубах. А та молодежь, которая есть, видимо, по мнению Карпина, не особо усилит команду. Ситуация в таблице у клуба не очень хорошая, иначе можно было бы просто наигрывать своих ребят. Тем более, в нынешнее время это актуально. Но, видимо, Карпин чувствует, что еще нет необходимого запаса очков, который позволил бы спокойно дышать. Поэтому он и хочет усиления, чтобы у ростовчан был запас прочности.

- Но ведь легионерам требуется адаптация, а результат «Ростову» нужен уже сейчас.

- Легионеров приглашают все наши клубы. Некоторые иностранцы вливаются в команду сразу и дают результат.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Денис Глушаков Валерий Кечинов ещё теги
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