​Стало известно, почему ЦСКА прекратил переговоры по защитнику «Жил Висенте»

В зимнее трансферное окно ЦСКА мог подписать Габриэля Перейру из «Жил Висенте». Впрочем, в какой-то момент московский клуб вышел из переговорного процесса.

По информации «Чемпионата», ЦСКА делал предложение по аренде 23-летнего Перейры с правом выкупа. «Жил Висенте» отказался отпускать бразильского защитника в аренду, но выразил готовность продать Перейру за 7 миллионов евро. Московский клуб такой вариант не устроил, и переговоры завершились.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Габриэля Перейру в 2,5 миллиона евро.

ЦСКА на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.