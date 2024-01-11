Газзаев выступил за проведение ретро-матча между «Аланией» и «Спартаком»

Экс-наставник «Алании» Валерий Газзаев поделился комментарием о возможном проведении ретро-матча между владикавказской командой и «Спартаком».

«Такие матчи всегда вызывают огромный интерес, в том числе среди молодых ребят, которые в детских спортивных школах занимаются. Я полностью поддерживаю проведение такого матча», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Ранее о возможном проведении ретро-матча заявил директор РФС по мероприятиям Кирилл Терёшин.

Напомним, в своей истории «Алания» лишь один раз выиграла чемпионат России — это произошло в 1995 году. В том сезоне московский «Спартак» финишировал на третьей строчке.