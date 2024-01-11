​Агент Сафонов: «Сперцяна не взяли в «Аякс» только из-за того, что он в чемпионате России играет»

Известный агент Алексей Сафонов сообщил о том, что футболистам из чемпионата России непросто перебираться в европейские клубы.

«В прошлое трансферное окно дали задание клубам – не брать россиян. Сперцяна не взяли в «Аякс», только из-за того, что он в чемпионате России играет. Даже иностранцев не хотят брать из-за того, что он в чемпионате России, хотя у него армянский паспорт», - цитирует Сафонова Metaratings.

Эдуард Сперцян выступает за «Краснодар», воспитанником которого он и является. Если брать текущий сезон, то в 21 матче за клуб полузащитник записал на свой счёт восемь голов и четыре результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эдуарда Сперцяна в 18 миллионов евро.