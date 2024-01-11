​У Тюкавина были предложения из Италии – агент

Агент Алексей Сафонов, который работает с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, высказался на тему возможного трансфера игрока в европейский клуб.

По словам Сафонова, у Тюкавина нет желания просто уехать в любой европейский клуб.

«Лишь бы в какую-то команду в Европу уехать, такого желания не было, если и идти, то в ведущие клубы. Были предложения из Италии до Нового года», - цитирует Сафонова Metaratings.

Напомним, что в начале зимы 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое трудовое соглашение форварда рассчитано до середины 2028 года.

Добавим, что «Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.