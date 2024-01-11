Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём ценнике – авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

«Я не знаю, как они оценивают. Спасибо, что повысили. А сколько должно быть – не знаю. Как думаете?» - цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

В ответ Тюкавин услышал мнение о том, что он как раз и стоит 10 миллионов евро.

«Значит, заслуженно столько и стою», - сказал футболист «Динамо».

На текущий момент «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов.